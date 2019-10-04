محافظ النجف: لم نتطرق الى محاولة اسقاط أو اغتيال المرجعية بل جرت محاولات لتجاوزها

اشار ​محافظ​ مدينة ​النجف الأشرف​ لؤي الياسري الى ان هناك متطرفين حاولوا إلحاق الأضرار بمكاتب المراجع في البلدة القديمة، ولدينا المعلومات كافة عن المتورطين في عمليات الحرق والشغب.

واكد محافظ النجف في حديث لقناة "الميادين" انه "لم نتطرق الى محاولة اسقاط أو اغتيال المرجعية بل جرت محاولات لتجاوزها، وعلى الجميع أن يعلم أن المرجعية خط أحمر".

اضاف قائلا "نحن ندعم سلمية التظاهرات لكن تبيّن أن هناك متظاهرين لديهم أجندات ومآرب، وقد تمّ تأمين البلدة القديمة في النجف الأشرف بشكل كامل".