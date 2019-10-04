وزير الدفاع المصري: لا تهاون مع معتد ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر

علق وزير الدفاع المصري، محمد زكي على ذكرى انتصار مصر في ​حرب أكتوبر​ 1973، مؤكداً أنه "لا تهاون مع معتد ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر ولا تسامح في استرداد سيادتنا على أراضينا"، متوجهاً إلى الرئيس المصري ​عبدالفتاح السيسي​، موضحاً "تأكيد قوات الجيش المصري على استعدادها الكامل لحماية الوطن وشعبه، وقدرتها على التصدي لمحاولات المساس بأمنه واستقراره و​القضاء​ على كل مظاهر ​الإرهاب​ والتطرف".

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