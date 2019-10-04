أكّدت قيادة العمليات المشتركة في ​العراق​ أن "الأوضاع تحت السيطرة في جميع المحافظات"، مشيرة الى أن "​قوات الأمن​ تحمي المتظاهرين والممتلكات من المندسين ولا توجد أي أوامر لاستخدام ​العنف​ ضد المتظاهرين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العمليات المشتركة العراقية: لا توجد أي أوامر لاستخدام العنف ضد المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.