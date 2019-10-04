شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى يكشف دور قطر المشبوه فى أحداث العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح الكاتب السعودى، فهد ديباجى، الدور المشبوه لقطر فى العراق، موضحا أن قناة الجزيرة القطرية أصبحت الناطق الرسمى للنظام الإيرانى فى العراق. وقال الكاتب السعودى فى سللسة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن وزارة الخارجية القطرية تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى العراق، و كما يعلم الجميع أن قطر وقنواتها تدافع عن النظام الايراني وتقف ضد الثوار ، متسائلا:" فهل تستشعر قطر الخطر على مواطنيها من نظام الملالي أم من الشعب العراقي الناقم على إيران ؟" Advertisements وتابع فهد ديباجى:"الجميل فيما يحدث في العراق أن ًقناة الجزيرة أصبحت الناطق باسم نظام الملالي،تقدم لجمهورها (المغفل) أكثر مما تقدمه القنوات الايرانية، تدافع بكل ضراوة من أجل خدمة الفرس وأحزاب العراق الفاسدين،بينما هي مستمرة في مشروعها التخريبي في العالم العربي بالدعوات للتظاهر والخروج على الحكومات".

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