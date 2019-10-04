شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بجدول زمنى للانتهاء من بناء المدارس الصادر لها قرارات إزالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب بمحفاظة البحيرة، بطلب إحاطة بشأن إعادة بناء المدارس التى صدر لها قرار إزالة فى السنوات الأخيرة على مستوى الجمهورية، وبوجه التحديد على صعيد المحافظة ، وكيف انعكس ذلك على المنظومة التعليمية بشكل عام.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أن هناك عدد من المدارس بالمحافظة صدر لها قرار إزالة منذ سنوات وتم تنفيذ القرار بالفعل، ولم يتم إعادة بناء بعضها مرةأخرى، مما انعكس على كثافة الفصول بالمدارس المجاورة، مما يؤثر على المنظومة التعليمية الجديدة، خاصة وأن كثافة الفصول من أبرز محاور المنظومة الجديدة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هيئة الأبنية التعليمية وضعت بعض الاشتراطات بشأن بناء المدارس الجديدة، وفى بعض الأوقات هذه الشروط لا تتطابق مع المدرس التى صدر لها قرارات إزالة، سواء من حيث المساحة او ما شابه، وتكون النتيجة عدم البناء مما يترتب عليه تكدس الفصول فى المناطق المجاورة، مطالبا بسرعة البت فى الطلبات الخاصة ببناء مدارس جديدة على مستوى الجمهورية ووضع جدول زمنى للتنفيذ، على أن يكون أولوية كبرى.

Advertisements