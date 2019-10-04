شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس "الصحفيين" يوافق على دعم رحلات أعضاء النقابة بنسبة 25 % والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن حسين الزناتى ، وكيل النقابة للصحفيين، عن قبول مجلس النقابة إقتراحه بتقديم دعم لرحلاتها بنسبة 25 % وذلك للمرة الأولى.
وأضاف الزناتى ، فى بيان له، أن هذا الدعم يحدث للمرة الاولى، وتوفير خدمة أفضل تسعى اليها لجنة للنشاط بالنقابة خدمة للزملاء الصحفيين وأسرهم لمواجهة ارتفاع أسعار الرحلات فى الوقت الراهن ، خاصة الرحلات السياحية .
وأوضح الزناتى ، أن هذا الدعم يأتى خطوة فى اتجاه تسعى له لجنة النشاط خلال الفترة المقبلة بأن توفر النقابة لأعضائها مصيف دائم لأعضائها يقلل من تكلفة هذا النشاط .
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