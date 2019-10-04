شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجار الله: مصر أصبحت مثل الدول العظمى وتعتمد اقتصاد السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، بالإجراءات الاقتصادية التى تتبعها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن التعافى الاقتصادى تسير وتيرته بشكل متسارع. وقال أحمد الجار الله، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر":"عظيمه يامصر التعافي الاقتصادي وتيرته متسارعة اليوم، فالدولة خفضت سعر وقود والسيارات، مصر أصبح حالها مثل حال الدول الكبرى تعتمد اقتصاد السوق". وتابع الكاتب الكويتى:"السوق عظيمه يامصر وشعبك صبر وضفر". Advertisements كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ 25 قرشًا للتر ليصبح 6.50 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ 250 جنيهًا ليصبح بـ 4250 جنيهًا وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.

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