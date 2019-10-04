الدسوقي: توقعات بتراجع أسعار مواد البناء بعد تخفيض الغاز للمصانع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

توقع الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، تراجع أسعار عدد كبير من المنتجات بالتزامن مع خفض أسعار الغاز للمصانع، بحسب بيان اليوم الجمعة.

وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن أمس، عن موافقة الحكومة على تخفيض أسعار الغاز لبعض الصناعات المعدنية ومواد البناء، وهي صناعة الأسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

وبحسب قرار رئيس الوزراء، انخفضت أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 8 دولارات.

كما خفضت الحكومة سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات.

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وأبقت الحكومة على أسعار الغاز لباقي الصناعات الأخرى دون تغيير، بحسب القرارات الصادرة سابقا في هذا الشأن.

وقال الدسوقي، إن قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد سيحفز السلع الأخرى، والتجار على تخفيض الأسعار بجانب تأثير تراجع أسعار الحديد والأسمنت على الصناعات المرتبطة بها في قطاع التشييد والبناء والعقارات.

وقال نائب رئيس الغرفة، إن أسعار مواد البناء ستشهد مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة انخفاض أسعار الدولار والطاقة.

وأضاف الدسوقي، أن السوق المصرية تشهد حالة من الاستقرار وتوافر المعروض من السلع والخدمات بعد السيطرة على العملة الاجنبية وبدء انخفاض اسعار الطاقة التي تؤثر بصورة مباشرة علي جميع المنتجات والسلع.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تراجع اسعار الوقود واستمرار انخفاض سعر الدولار مؤشرا إيجابيا لتعافي الاقتصاد المصري ويعزز من قدرته على تحقيق معدلات النمو المستهدفة.