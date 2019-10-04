الجزائريون يرفعون شعار مدنية وليست عسكرية في الجمعة الـ33 من حراكهم

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر- (د ب أ):

خرج اليوم الجمعة مئات الآلاف من الجزائريين لمختلف شوارع عاصمة البلاد المرتبطة بالحراك، للتّظاهر حاملين عدد من الشّعارات المطالبة بـ"عدم تدخل قيادة الأركان في الشّأن السياسي" معتبرين ذلك "تعدّ على مبدأ مدنية الدّولة والديمقراطية التي ينادي بها الشّعب منذ الـ22 من فبراير الماضي".

وردّد المحتجّون "مانرضاوش بالحكم الديكتاتوري"، و"حرّروا الجزائر"، "أطلقوا سراح البلاد" و"خطاب العسكر في الثّكنات" وغيرها من الشّعارات التي أراد الجزائريون من خلالها ابعاد السياسة عمّا وصفوه بـ"الحكم العسكري".

يرفض الجزائريون الذين خرجوا في مسيرة اليوم بمئات الآلاف، إجراء انتخابات 12 ديسمبر المقبل، في "الظّروف غير الملائمة، لعدم تحقّق الشروط والضمانات التي طالب بها الحراك"، مستنكرين ممّا وصفوه بـ"سباق الأرانب نحو المرادية"، في إشارة منهم للرّاغبين في التّرشح للرّئاسيات.