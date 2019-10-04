ضبط صاحب مصنع لإنتاج الحلويات من مواد مجهولة المصدر بباب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على صاحب مصنع بدون ترخيص لإنتاج الحلويات من مواد مجهولة المصدر بباب الشعرية.

كانت إدارة شرطة التموين والتجارة بالقاهرة، تمكنت من ضبط "ر.أ"، 23 سنة، صاحب مصنع حلويات في باب الشعرية، لإدارته المصنع بدون ترخيص، واستغلاله في تصنيع الحلويات الشرقية مستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على "6 طن عسل جلوكوز، 250 كيلو دقيق، 100 كيلو جوز الهند"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين.