صور- تموين الإسكندرية: حملات مكثفة وغرفة عمليات لمتابعة شبكة صرف الخبز

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – الخليج 365:

أعلن محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بمنظومة صرف الخبز المدعم.

وقال "سعد الله"، إنه جرى تنفيذ جولات على مختلف المخابز التابعة للإدارات الفرعية لرصد أي خلل والعمل على حله بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التعليمات الوزارية في هذا الشأن من صرف حصص الدقيق من المطاحن إلى المخابز بسيولة ومتابعة إنتاج المخابز فضلًا عن صرف المقررات التموينية ونقاط الخبز.

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن المديرية تقوم بإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية في وزارة التموين بآخر المستجدات بمعدل تقرير كل ساعتين للوقوف على تطورات الموقف والتأكد من حل جميع المشكلات المتعلقة بضعف شبكة صرف الخبز.

وأشار إلى أن الموقف التمويني بالمحافظة مستقر وآمن، مبينًا أن الحملات المركزية على أنحاء المحافظة ضمت مسؤولي إدارات الرقابة التموينية والتجارة الداخلية وفرق العمل التابعة، وأجرت جولاتها على المطاحن والمخابز والمجمعات الاستهلاكية لرصد الأنشطة التموينية.