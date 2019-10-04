اصطدمت بجمل.. مصرع شخص في انقلاب سيارة على الطريق الدولي بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي وجمل على الطريق الدولي بمدينة رأس سدر في محافظة جنوب سيناء.

وتلقي اللواء محمد خريصه مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم (4368 ج هـ) على الطريق الدولي، بعد كمين عيون موسى، اتجاه مدينة رأس سدر.

وأسفر الحادث عن وفاة "شعبان.ع.ش" 44 سنة، من محافظة الجيزة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى رأس سدر العام، وتحرر المحضر اللازم.جنوب سيناء – رضا السيد:

Advertisements

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي وجمل على الطريق الدولي بمدينة رأس سدر في محافظة جنوب سيناء.

وتلقي اللواء محمد خريصه مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم (4368 ج هـ) على الطريق الدولي، بعد كمين عيون موسى، اتجاه مدينة رأس سدر.

وأسفر الحادث عن وفاة "شعبان.ع.ش" 44 سنة، من محافظة الجيزة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى رأس سدر العام، وتحرر المحضر اللازم.