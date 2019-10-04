البحرين تدعو رعاياها لعدم السفر إلى العراق

وكالات - دعت وزارة خارجية مملكة البحرين المواطنين إلى عدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن، نظرا للظروف الأمنية التي يمر بها.
كما دعت الوزارة كافة المواطنين المتواجدين في العراق إلى ضرورة المغادرة فورا، وذلك ضمانًا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم، وتوخي اقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات واتباع تعليمات السلطات المحلية المختصة، حسب وكالة أبناء البحرين الرسمية (بنا)، مساء أمس الخميس 3 أكتوبر 2019.
وتجتاح العراق مظاهرات احتجاجية غاضبة في المحافظات التي تقطنها أغلبية شيعية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات.
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