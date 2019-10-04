تسليم مواطن سوداني لبلاده بعد تقنين أوضاعه

سلمت السلطات المصرية المواطن السوداني وليد عبدالرحمن حسن سليمان، الذي سبق إلقاء القبض عليه والتحقيق معه على ذمة إحدى القضايا إلى السلطات السودانية وذلك بعد تقنين كافة الإجراءات

المتخذة حياله من جانب نيابة أمن الدولة العليا بمصر .

وأكد بيان لوزارة الخارجية أن الإفراج عن المواطن السوداني يأتي في

إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي ‏تربط مصر وجمهورية السودان، ‏وتعزيزًا لأواصر التعاون بين حكومتيّ البلدين.وأوضح البيان ان تلك الخطوة تعكس مدى التعاون القائم بين الأجهزة التنفيذية بالبلدين وحرصهما على ترسيخ قيم التسامح والأخوة بين شعبيّ وادي النيل.