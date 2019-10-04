أصدرت 3 لجان بالكونجرس الأمريكي خطابا شديد اللهجة إلى النواب، تحثهم فيه على إدانة الرئيس، دونالد ترامب، لطلبه مساعدة خارجية في ملاحقة منافسه السياسي، جو بايدن.
وحمل الخطاب توقيعات قادة 3 لجان بمجلس النواب، تجري تحقيقا بشأن مساءلةترامب وعزله، وهي لجنة الاستخبارات، ولجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الرقابة والإصلاح.
واتهم الموقعون ترامب ومساعديه بـ "الانخراط في حملة تضليل وتخبط في محاولة لتطبيع تصرفه فيما يتعلق بحث قوى خارجية
ورفض الخطاب زعم ترامب بأنه لم يفعل شيئا خاطئا، واصفا تصرفاته بشأن أوكرانيا والصين بأنها "غير أخلاقية وغير وطنية وخاطئة".
وخص رؤساء اللجان بالذكر وزير الخارجية، مايك بومبيو، ونائب الرئيس، مايك بينس، لعدم إبلاغهما عن مساعي ترامب للحصول على مساعدة قادة أجانب لحملته الرئاسية في انتخابات 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 لجان بالكونجرس تصدر خطابا يدين ترامب لملاحقته لبايدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.