دبلوماسي أفغاني: للسعودية دور محوري في عملية المصالحة مع طالبان

أكد سفير أفغانستان لدى السعودية، سيد جلال كريم، إصرار الحكومة الأفغانية على إجراء مفاوضات مباشرة بينها وبين حركة (طالبان)، مشددًا على أن مفاوضات الدوحة تجري بين طالبان والولايات المتحدة وليس للحكومة الأفغانية شأن بها طالما أن الحكومة الأفغانية ليست طرفًا فيها.

وقال كريم- في تصريحات لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم الجمعة-

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"أمريكا هي من تقرر متى تجتمع بطالبان وكيف وأين، لكن الحكومة الأفغانية واضحة بهذا الشأن، ورغبتها بإجراء مفاوضات مباشرة بينها وبين طالبان".



وأعرب السفير الأفغاني، عن رغبة حكومته بأن يكون للسعودية دور محوري في عملية المصالحة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس

الأفغاني أشرف غني في أن تكون الجولة النهائية من المفاوضات وتوقيع الاتفاق النهائي للمصالحة بين الحكومة وطالبان في مكة المكرمة.



وقلل السفير الأفغاني من أهمية تحالف حركة (طالبان) مع إيران، مؤكدا في الوقت ذاته، أن أفغانستان لن تكون ساحة لصراع إقليمي، فقال: "نحن لا نخاف من جرّ أفغانستان إلى حروب داخلية كبيرة مرة أخرى أو دخول أفغانستان في استقطابات من قبل مصالح لبعض الدول".