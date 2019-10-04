15 مليون دولار حجم تبرعات حملة بايدن في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن مسئولو الحملة الانتخابية لجو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، أنه تم جمع تبرعات لصالح الحملة تقدر بنحو 2ر15 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام.

ويعد هذا تراجعا في حجم تبرعات الحملة مقارنة بالربع السابق من العام كما يأتي أقل مما جمعه كل من المرشحين بيرني ساندرز و"بيت بوتيجيج" المنتمين للحزب

الديمقراطي نفسه حيث جمع الأول 25 مليونا والثاني 19 مليون دولار.لكن بايدن تفوق في الفترة نفسها على كل من المرشحة الديمقراطية السيناتور كامالا هاريس والتي جمعت 6ر11 مليون دولار ورجل الأعمال أندرو يانج الذي جمع 10 ملايين دولار.ويعد هذا هو أول ربع سنوي كامل لبايدن في السباق الرئاسي لانتخابات 2020 ، وكان قد بدأ حملته بعد ثلاثة أسابيع من بدء الربع الثاني من العام حيث جمع في ذلك الربع 5ر21 مليون دولار.وأشار مسئولو حملة بايدن إلى أن أكثر من نصف المتبرعين في الربع السابق كانوا من الجدد على الحملة وأن متوسط قيمة التبرع وصل إلى 44 دولارا.وقد تمكن بايدن من اجتذاب أكثر من ثلاثين متبرعا لصالح حملته كما ساهمت زوجته جيل بايدن في استقطاب أكثر من عشرة متبرعين لصالح حملة زوجها.