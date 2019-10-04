أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، سوف تستقبل رئيس إستونيا كيرستي كاليولايد، يوم الثلاثاء المقبل في برلين.
وأضاف المتحدث - في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن
في سياق متصل، صرح المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية أن ميركل ستلتقي برئيس جمهورية الإكوادور لينين مرينو، الأربعاء المقبل ، موضحًا أن المباحثات بين الجانبين ستتضمن العلاقات الثنائية والوضع والمستجدات في المنطقة فضلا عن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر المستشارة الألمانية تلتقي رئيسي إستونيا والإكوادور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.