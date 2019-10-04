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المستشارة الألمانية تلتقي رئيسي إستونيا والإكوادور

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 أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، سوف تستقبل رئيس إستونيا كيرستي كاليولايد، يوم الثلاثاء المقبل في برلين.
وأضاف المتحدث - في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن

المباحثات سوف تشمل موضوع الرقمنة وهو محور الاهتمام بين البلدين ،فضلا عن أن اللقاء سيمثل فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والأوروبية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
في سياق متصل، صرح المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية أن ميركل ستلتقي برئيس جمهورية الإكوادور لينين مرينو، الأربعاء المقبل ، موضحًا أن المباحثات بين الجانبين ستتضمن العلاقات الثنائية والوضع والمستجدات في المنطقة فضلا عن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
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