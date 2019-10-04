رئيس وزراء البرتغال يتعهد بإنهاء التقشف

أكد رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا مواصلة العمل على إنهاء حالة التقشف في حال فوزه في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم (الأحد) المقبل.
ووعد كوستا ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية
ويسعى الزعيم الاشتراكي، رئيس الوزراء البرتغالي، "أنطونيو كوستا" إلى إعادة انتخابه من خلال الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها البلاد الأحد المقبل، وسط الحديث عن "معجزة برتغالية" تحققت خلال فترة إدارته، التي لم تكن، في نفس الوقت، بمنأى عن النقد والأخطاء والفساد.
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