كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الجوية الهندية تعلن أسقاط إحدى طائراتها "عن طريق الخطأ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت القوات الجوية الهندية، اليوم الجمعة، بأنها قامت بأسقاط مروحية عن طريق الخطأ تتبع لها فيما كانت منخرطة في مواجهة مع مقاتلات باكستانية في الشطر الهندي من إقليم كشمير في شهر فبراير.

ونقلت "الأسوشيتد برس" عن قائد سلاح الجو الهندي، راكيش سينغ بهادوريا قوله، إن "القوات الجوية تتخذ إجراءات عقابية ضد ضابطين، بعد أن أكملت القوات تحقيقها في الحادث".

وذكرت وكالة "برس ترست" الهندية للأنباء، أن صاروخ أرض جو أسقط طائرة من طراز (إم آي-17) في كشمير في 27 فبراير الماضي.

وقالت الهند وقتها، إن طائراتها المقاتلة أصابت معسكرا للمتشددين على قمة تل حرجية كثيفة في بالاكوت داخل باكستان.

وتصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين إسلام أباد ونيودلهي يوم 27 فبراير الماضي، حيث أعلنت الهند أنها أسقطت مقاتلة باكستانية، فيما قالت باكستان إنها أسقطت مقاتلتين هنديتين عبرتا المجال الجوي.

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وأكد راجيش كومار، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمر صحفي، على أن الطائرة الباكستانية استُهدفت أثناء مشاركتها في عملية لضرب منشآت عسكرية في الجانب الهندي.

وأضاف كومار، رصدت قوات برية الطائرة الباكستانية أثناء سقوطها من الجو في الجانب الباكستاني، وفي هذا الاشتباك، خسرنا للأسف طائرة (ميغ-21)، فقد الطيار، وقالت باكستان إنها تعتقله.

وكان الجيش الباكستاني قد أعلن في وقت سابق، أنه أسقط طائرتين هنديتين في المجال الجوي الباكستاني، سقطت إحداهما في كشمير الهندية والأخرى في كشمير الباكستانية.

وأغلقت باكستان مجالها الجوي حتى إشعار آخر، حسبما أفادت هيئة الطيران المدني بعدما أعلنت إسلام أباد عن إسقاط الطائرتين.

وقالت هيئة الطيران على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "لقد تم إغلاق المجال الجوي رسميا حتى إشعار آخر"، وأوضح ناطق باسم الجيش الباكستاني أن هذا القرار اتخذ بسبب الظروف.