كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق للمرجعية الدينية العراقية على المظاهرات الحاشدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت المرجعية الدينية في العراق، اليوم الجمعة، بإدانتها للاعتداءات التي حدثت في الأيام الماضية خلال الاحتجاجات على المتظاهرين وعلى القوات الأمنية.

وقالت المرجعية في خطبة صلاة الجمعة، "في الأيام الماضية وقعت اعتداءات مدانة على المتظاهرين السلميين والقوات الامنية"، مشيرة في بيان لها، "إن الإصلاح ضرورة لا بديل عنه".

وأضاف البيان، "ندعو الرئاسات الثلاث إلى اتخاذ خطوات واضحة على طريق الإصلاح والبرلمان يتحمل المسؤولية الأكبر في الإصلاح".

وتابع، أن "السلطة القضائية تتحمل مسؤولية كبرى في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين ولكنها لم تقم فيما مضى بما هو ضروري في هذا الصدد".

وختم البيان أن على الحكومة أن تنهض بواجباتها، وتقوم بما في وسعها في سبيل تخفيف معاناة المواطنين.

وكانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب ووسط البلاد، التي تشهد استمرارا للاحتجاجات الشعبية.

Advertisements

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من اقتحام مطار بغداد.