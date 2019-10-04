كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدعي العام الأوكراني: لا يوجد دليل ضد هنتر بايدن حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كبير الادعاء الاوكراني، اليوم الجمعة، إنه ليس على علم بأي دليل على ارتكاب مخالفات من جانب نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ولم يتصل به أي محامون أجانب بشأن القضية.

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مكالمة هاتفية في 25 يوليو للتحقيق مع بايدن وابنه هنتر، الذين كسبوا المال من شركة الغاز الأوكرانية.

وقد أثارت تلك الدعوة تحقيقًا في المساءلة حول ما إذا كان ترامب، يسعى لتحقيق مكاسب سياسية شخصية من خلال الدفع لإجراء تحقيق أجنبي في أحد منافسيه السياسيين الرئيسيين.

وقال المدعي العام رسلان ريابوشابكا، عندما سئل عما إذا كان لديه دليل على ارتكاب مخالفات من قبل هانتر بايدن: "ليس لدي مثل هذه المعلومات".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان "رودولف جولياني" المحامي الشخصي لترامب قد اتصل به، وأجاب ريابوشابكا للصحفيين في مؤتمر صحفي بأنه لم يكن هناك أي أجانب على اتصال بمكتبه.

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وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتعين على أوكرانيا والصين التحقيق مع نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وابنه هنتر.

وجاء ذلك في تفاصيل إجابته على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض، يوم أمس (الخميس)، حيث سئل عما طلبه من الرئيس الأوكراني فيما يتعلق بمنافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية العام المقبل جو بايدن.

وكرر ترامب، وصفه لما ذكر من اتهامات تتعلق بمكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني في يوليو، بـ"خيال تام، مؤكدًا على أن حديثه مع الرئيس الأوكراني كان "مثاليًا تمامًا".

وأكد الرئيس الأمريكي أيضًا في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، على أنه لم يطلب بعد من نظيره الصيني التحقيق مع جو بايدن وابنه، لكنه إنه سيفكر في ذلك، على حد وصفه، زاعمًا أن بايدن متورط في ارتكاب مخالفات.

ويواجه الرئيس ترامب، اتهامات قد تصل إلى حد عزله على خلفية مكالمته للرئيس الأوكراني، والتي طالب فيها بإعادة فتح التحقيق مع نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، في اتهامات بالفساد، بعد أن كانت جهات التحقيق في أوكرانيا قد برأته.

