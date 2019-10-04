بعد فراره لأسابيع.. اعتقال المشتبه فيه بقتل وحرق رجل خمسيني في بني ملال – فيديو  

تمكنت المصالح الأمنية، منتصف ليلة أمس الخميس، من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها رجل في الخمسينات من عمره، في حي كاسطور في بني ملال بعد 50 يوما من هربه.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن المتهم ألقي عليه القبض، خلال سد قضائي لعناصر الدرك الملكي في تاوريرت نواحي وجدة، إذ كان قد سبق أن صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية، بصفته المتهم الرئيسي في جريمة القتل.

وتعود تفاصيل القضية الى يوم الجمعة 23 غشت الماضي، حين اهتزت بني ملال على خبر مقتل رجل في الخمسينات من عمره داخل منزله بطريقة بشعة، إذ تم العثور عليه مكبلا بحبل، بعد إضرام النار في بيته.

وكانت عائلة الضحية، في حديثها لـ”اليوم 24″، قالت إن القاتل ربط الهالك بواسطة حبل داخل المنزل، قبل تنفيذ جريمته البشعة، وعمد بعدها إلى وضع قنينتي غاز تحته، لإخفاء معالم جريمته.