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الجزائري محرز مرشح لجائزة الأفضل في البريمييرليغ

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف الموقع الرسمي لبطولة الممتاز، عن أسماء اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الأفضل في البطولة عن شهر أيلول/سبتمبر المنصرم.

وبحسب موقع "البريمييرليغ"، فإن الجائزة يتنافس عليها كل من: ألكسندر أرنولد ()، بيير إيميريك أوباميانغ (آرسنال)، كيفين دي بروين ورياض محرز (مانشستر سيتي)، كالوم ويلسون (بورنموث)، سون هيونغ مين (توتنهام)، ريكاردو بيريرا (ليستر سيتي) وجون ماكجين (أستون فيلا).

وكان تيمو بوكي، مهاجم نورويتش سيتي، هو من حصد الجائزة في البريمييرليغ عن شهر آب/أغسطس الماضي.

يُذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 21 نقطة، ويليه مانشستر سيتي في الترتيب الثاني برصيد 16 نقطة.

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