ريال مدريد يكشف حجم إصابة مارسيلو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن فريق ريال مدريد الإسباني عن حجم الإصابة التي تعرض لها مؤخرا نجمه البرازيلي، مارسيلو دا سيلفا.
وذكر الفريق الملكي في بيانه الذي نشره على الموقع الرسمي، أنَّ مارسيلو خضع لبعض الاختبارات الطبية لتشخيص إصابته من قبل الخدمات الطبية بالنادي.
وأشار إلى أن اللاعب يعاني من استطالة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليمنى. وأوضح البيان أنه سيتم تقييم تطور حالة مارسيلو أثناء التعافي، لتحديد موعد عودته.
يذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة غرناطة، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.
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