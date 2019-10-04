رئيس إقليم كردستان العراق: المظاهرات السلمية حق دستوري

قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، إن المظاهرات السلمية حق دستوري، وأن تصعيد أوضاع البلاد والمنطقة ليس من مصلحة أحد، مشيرا إلى أن الحوار مستمر مع الحكومة المركزية في بغداد.

جاء ذلك، خلال استقبال بارزاني في مكتبه، الخميس، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي السيناتورة تامي بولدوين والوفد المرافق لها بحضور القنصل الأمريكي في أربيل ستيفن فيجن.

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وذكر بيان لحكومة الإقليم، أنه جرى في الاجتماع، بحث سير المحادثات الجارية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".

كانت احتجاجات واسعة قد اندلعت، الثلاثاء الماضي، في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

وصباح الجمعة، أطلقت قوات الأمن العراقية النار على عشرات المتظاهرين وسط بغداد في اليوم الرابع من المظاهرات، كما قطعت شبكة الإنترنت في الجزء الأكبر من البلاد.