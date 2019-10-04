وفد من البرلمان العربي يتابع انتخابات "الوطني الاتحادي" بالإمارات

جانب من التصويت المبكر في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي

يشارك البرلمان العربي بوفد رفيع المستوى برئاسة اللواء سعد الجمال نائب رئيس البرلمان العربي و7 أعضاء من 7 دول عربية، لمتابعة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات التي ستجرى غدا السبت.

ووضع البرلمان العربي خطة عمل لمتابعة الانتخابات الإماراتية في مختلف مراحلها، حيث يقوم وفده بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة المراكز، ومتابعة إجراءات فرز الأصوات وإعلان النتيجة.





ويتوجه أعضاء الهيئات الانتخابية في الإمارات، غدا السبت، للإدلاء بأصواتهم في يوم الاقتراع الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2019 في دورته الرابعة.

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وتبدأ عملية التصويت في 39 مركزا انتخابيا بمختلف إمارات الدولة عند الساعة الثامنة من صباح السبت، وتنتهي في تمام الثامنة من مساء ذات اليوم.





واختتمت عملية التصويت المبكر لانتخابات الوطني الاتحادي، أمس الخميس، بعد أن استمرت لـ3 أيام، في المراكز التسعة المتوزعة بجميع إمارات الدولة.

وبدأت عمليات "التصويت المبكر" في انتخابات الاتحادي الإماراتي الثلاثاء الماضي، بهدف إتاحة الفرصة أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم حال عدم تمكنهم من التصويت في اليوم الرئيسي.

وسجلت مرحلة التصويت المبكر لانتخابات الوطني الاتحادي نجاحاً كبيراً في جميع إمارات الدولة خلال الأيام الثلاثة المخصصة لها.

وثمّن الناخبون والمرشحون في جميع إمارات الدولة الجهود المقدمة لإنجاح عملية التصويت من خلال توفير مختلف الخدمات وضمان راحة المواطنين وسهولة الإجراءات.