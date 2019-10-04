تركيا تعزز من احتلالها لشمال سوريا بفتح 3 كليات جديدة

في مسعى جديد لتعزيز الوجود التركي غير المشروع في شمال سوريا نشرت الجريدة الرسمية بأنقرة، الجمعة، أن جامعة "غازي عنتاب" ستفتح 3 كليات في بلدات صغيرة بشمال سوريا.



وأضافت الصحيفة أن الجامعة ستفتح كلية للعلوم الإسلامية في أعزاز بسوريا، وأخرى للتربية في عفرين، وثالثة للاقتصاد وعلوم الإدارة في الباب.

وتقع البلدات الثلاث في شمال غربي سوريا، بمناطق أرسلت إليها تركيا قوات مرتين في الأعوام الثلاثة الأخيرة، لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية.

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وشهدت البلدات الثلاث تفجيرات ألقي بالمسؤولية في بعضها على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وبنت أنقرة من قبل مستشفيات ورممت مدارس ودربت مقاتلين في شمال غرب سوريا، وتقول تقارير إعلامية تركية إنها تعتزم إقامة منطقة صناعية هناك لتوفير وظائف لـ7 آلاف شخص.

وفي 18 مارس/آذار 2018 احتلت القوات التركية والفصائل المسلحة التابعة لها منطقة عفرين السورية، إثر عملية عسكرية أطلق عليها أردوغان اسم "غصن الزيتون"، ونفذتها في يناير/كانون الثاني 2018.

وأدت العملية التي نفذتها قوات أردوغان إلى نزوح عشرات آلاف من الأشخاص، وقتل أكثر من 4 آلاف من الأهالي.