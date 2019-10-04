- 1/2
- 2/2
رويترزالجمعة 2019/10/4 04:38 م بتوقيت أبوظبي
أردوغان يعزز من احتلاله للشمال السوري
في مسعى جديد لتعزيز الوجود التركي غير المشروع في شمال سوريا نشرت الجريدة الرسمية بأنقرة، الجمعة، أن جامعة "غازي عنتاب" ستفتح 3 كليات في بلدات صغيرة بشمال سوريا.
وأضافت الصحيفة أن الجامعة ستفتح كلية للعلوم الإسلامية في أعزاز بسوريا، وأخرى للتربية في عفرين، وثالثة للاقتصاد وعلوم الإدارة في الباب.
وتقع البلدات الثلاث في شمال غربي سوريا، بمناطق أرسلت إليها تركيا قوات مرتين في الأعوام الثلاثة الأخيرة، لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية.
وشهدت البلدات الثلاث تفجيرات ألقي بالمسؤولية في بعضها على تنظيم "داعش" الإرهابي.
وبنت أنقرة من قبل مستشفيات ورممت مدارس ودربت مقاتلين في شمال غرب سوريا، وتقول تقارير إعلامية تركية إنها تعتزم إقامة منطقة صناعية هناك لتوفير وظائف لـ7 آلاف شخص.
وفي 18 مارس/آذار 2018 احتلت القوات التركية والفصائل المسلحة التابعة لها منطقة عفرين السورية، إثر عملية عسكرية أطلق عليها أردوغان اسم "غصن الزيتون"، ونفذتها في يناير/كانون الثاني 2018.
وأدت العملية التي نفذتها قوات أردوغان إلى نزوح عشرات آلاف من الأشخاص، وقتل أكثر من 4 آلاف من الأهالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تعزز من احتلالها لشمال سوريا بفتح 3 كليات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.