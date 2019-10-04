"الخليج": رائد فضاء إماراتي عربي تشمخ به هاماتنا إلى العلا

الجمعة 4 أكتوبر 2019

كتب أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إنه لم يسع الإماراتيين، قادة وشعباً، والمقيمين على الأرض الطيبة، إلا الترحيب بالبطل مضيفة ان فالطموح لا ينتهي بوجود قادة يصلون النهار بالليل، ولا تعرف الراحة إلى نفوسهم سبيلاً، في سبيل أن تكون الإمارات وطن الإنجازات المميّزة، والأرقام الأولى.

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وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة الجمعة - تابعها "الخليج 365" انه في هذا اليوم الذي هبط فيه هزاع، نرى أهداف برنامج الإمارات لروّاد الفضاء تتحقق، فقد أجرى 16 تجربة علمية، وهذه التجارب ستكون فتحاً جديداً، في العلوم بعامة، وعلوم الفضاء، خاصة؛ لأنه رغم صعود رواد فضاء قبل هزاع، إلا أنهم لم يجروا مثل تلك التجارب، وهذا يعني أن الرحلة الإماراتية سيسجّلها التاريخ بمداد الذهب، فأبناء الصحراء، الذين حولوها إلى جنات خضر، وواحات غنّاء، لا يصعب عليهم سبر الفضاء واختراق مجاهله.

ومضت "رحلة المريخ ليست ببعيدة، فهي على مرمى شهور من أيامنا هذه".

وخلصت الى ان طموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه وعلى نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإكمال مسيرته يتحقق اليوم.. رائد فضاء إماراتي عربي تشمخ به هاماتنا إلى العلا.