صحيفة: ما بعد رحلة المنصوري ليس كما قبلها

الجمعة 4 أكتوبر 2019

كتب أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية ان الإمارات انجزت خطوة تاريخية هامة، بمثابة تدشين طريق طويل نحو مراحل أصعب وأعقد وأكبر.

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة الجمعة - تابعها "الخليج 365" - "تكللت بعودة هزاع المنصوري ابن الوطن وأحد أبطاله من محطة الفضاء الدولية إلى سطح الأرض بعد رحلة استمرت 8 أيام، إيذاناً بالاستعداد لخطوات أبعد سقفها وصول المريخ، إذ تحقق الإنجاز التاريخي الكبير الذي كان حتى أيام خلت حلماً ننتظره بالكثير من الأمل والفخر والحماس.

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واضافت ان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أكد أهمية الإنجاز بتدشين الطريق وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وخلصت الى ان ما بعد رحلة المنصوري ليس كما قبلها، والأهداف التي كانت بمثابة الأحلام باتت اليوم إنجازات كبرى ونتائج مشرفة ومحطات مفصلية في مسيرة الإمارات نحو جميع القمم التي تسعى لبلوغها وتحويلها إلى ركائز لما سيليها من المراحل ولخدمة المشاريع العملاقة التي تهدف لبناء أول مستوطنة بشرية على سطح المريخ.