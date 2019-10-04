بقانون «التأمينات والمعاشات الجديد».. الحكومة تكشف شروط صرف «منحة الزواج»

الموجز

«إيقاف منحة الزواج».. شائعة انتشرت بين المواطنين كالنار في الهشيم، مما جعل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للتواصل مع وزارة التضامن في الحال لبحث حقيقة الشائعة خاصة وانها تهم قطاع عريض من المواطنين.

مجلس الوزراء ينفي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إيقاف وزارة التضامن "منحة الزواج" المستحقة للابنة أو الأخت عند زواجها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

التضامن الاجتماعي

وتواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً على استمرار الوزارة في صرف "منحة الزواج" المستحقة للفتاة عند زواجها باعتبارها أحد الحقوق المُقررة بموجب القانون الجديد.

وشدد على أن قانون التأمينات الجديد يحافظ على كافة الحقوق المُكتسبة بموجب القوانين السابقة.

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منحة الزواج

وأوضحت الوزارة، أنها تقدم "منحة الزواج" عند قطع معاش الابنة أو الأخت بعد زواجها، والتي تساوي المعاش المستحق عن مدة عام كامل، مُشيرةً إلى أن هذه المنحة لا تستحق إلا لمرة واحدة، ويجري احتسابها على المعاش المستحق بداية من شهر الزواج بحد أدنى 500 جنيه.

حالات إسقاطها

وأشارت الوزارة إلى أن منحة الزواج تسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 15 سنة من تاريخ استحقاقها، ويتم الصرف من خلال التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش، وتقديم طلب صرف المنحة مُرفقا بها صورة وثيقة الزواج، وصورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية، وطلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.

وسائل الإعلام

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع الواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المُضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة 16439.