مسؤول ايراني يتهم أميركا وإسرائيل بالوقوف وراء تظاهرات العراق

اتهم خطيب جمعة ​طهران​ محمد إمامي كاشاني، ​الولايات المتحدة​ و​إسرائيل​ بـ"الوقوف وراء تظاهرات ​العراق​؛ لعرقلة إحياء مراسم أربعينية الحسين في تشرين الأول الحالي، مشيراص إلى ان "العدو عقد العزم على مواجهة الأمة الإسلامية، أمريكا والصهيونية تستهدفان الأربعينية والعراق، وتثيران أزمة لأنه من الصعب عليهما قبول وجود ملايين الزوار ​الشيعة​ في ​كربلاء​".

ولفت إلى أن "العدو ضاق ذرعا بمشاركة عشرين مليون زائر في مسيرة الأربعين إلى كربلاء، ومن هنا يحاول إيجاد المتاعب وعرقلة المراسم"، موضحاً أن "المشاكل والمعضلات القائمة ستتم تسويتها، وأن جموع الزوار ستشارك بقوة أكبر في مراسم الأربعين".