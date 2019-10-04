خارجية روسيا تستدعي سفير إيران على خلفية توقيف صحفية روسية بطهران

أعلنت الناطقة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​، ماريا زاخاروفا، أن "الوزارة استدعت ​السفير الإيراني​ في ​موسكو​ على خلفية احتجاز قوات الأمن الإيراني لل​صحفية​ الروسية يوليا يوزيك".

موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، للصحفيين: "تم استدعاء السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية على خلفية احتجاز المواطنة الروسية يوليا يوزيك لشرح ملابسات الموقف وضمان حقوق المواطنة الروسية".

وأعلن الملحق الصحفي في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى إيران، أندريه غانينكو، أن قوات حرس الحدود الإيرانية قامت بمصادرة جواز سفر الصحفية الروسية، دون سبب ثم قاموا باحتجازها في العاصمة الإيرانية.

وكان الملحق الإعلامي الروسي في ​طهران​ أندريه غاننكو قد أفاد بأن السلطات الإيرانية اعتقلت الصحفية الروسية يوليا يوزيك للاشتباه في تعاونها مع الاستخبارات الإسرائيلية.