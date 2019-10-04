أفاد موقع "بي بي سي" البريطاني بأن "قوات الأمن أجلت مسافرين من مطار غلاسكو في اسكتلندا بعد الاشتباه في حمولة طائرة جرى تطويقها"، موكداً أن "مصالح الطوارئ استدعيت إلى المطار بعد الاشتباه في حمولة في طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية".

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كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام بريطانية: إجلاء مسافرين من مطار غلاسكو بعد الاشتباه في حمولة إحدى الطائرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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