اللجان الشعبية الفلسطينية في عين الحلوة التقت المشرفين على أبار مياه الشفه

عقدت "​اللجان الشعبية​" لقوى ​التحالف الوطني​ الفلسطيني والقوى الإسلامية و"​أنصار الله​" لقاء مع المشرفين على أبار مياه الشفه ولجان الأحياء في ​مخيم عين الحلوة​، وذلك بمكتب منظمة "​الصاعقة​"، بحضور مدير منطقة صيدا في وكالة "​الأونروا​" إبراهيم الخطيب، حيث جرى بحث الإجراءات التي يقوم بها قسم الصحة في "الأونروا" بمخيم عين الحلوة، لجهة صيانة بئر مياه "المرشد"، ومد خط لبئر "حي الصحون" خلال الأيام القادمة، من أجل مد القاطع الرابع وسط المخيم بمياه الشفا.

وأكدت "​الاونروا​" أنها "ستواصل العمل بشكل دوري ودائم لفحص مياه الأبار بالمخيم والأحياء، كما تم التوافق على التواصل مع مؤسسات ​الأمم المتحدة​ والتي تعمل خارج نطاق خدمات "الأونروا" من أجل صيانة ​البنى التحتية​ لحي "جبل الحليب" خلال الفترة القادمة".

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