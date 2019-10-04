نقابة الصرافين: سنتوقف عن العمل اذا إستمر تجاهل نشاطنا القانوني واتهامنا المجحف

اعلنت ​نقابة الصرافين​ في ​لبنان​ انه "تعبيرا عن إستنكارها ورفضها للغبن والإجحاف الحاصلين في حق الصرافين والنيل من سمعتهم وملاحقتهم من جهات قضائية وأمنية عدة نتيجة تقلب سعر صرف ​الليرة اللبنانية​ في مقابل ​الدولار​ الأميركي، ستعلن قرارها بتوقف كامل قطاع الصرافة عن العمل وصولا إلى إقفال محالها إذا إستمر تجاهل حقيقة نشاطها القانوني وإتهامها المجحف، الأمر الذي ينعكس سلبا على أعمال المواطنين ومصالحهم، وبالتالي على الحركة ​الإقتصاد​ية في البلد عموما".

وفي بيان لها أكدت النقابة "التزام كل القوانين المرعية والتعاميم الصادرة عن ​مصرف لبنان​ التي تنظم عمل الصرافة"، متوجهة إلى "فخامة ​رئيس الجمهورية​ وكلنا أمل وثقة بتفهم وجهة نظرنا المحقة التي تناقض ما يتم تداوله من معلومات مضللة ومغرضة، حماية لقطاع لطالما شكل دعامة للإقتصاد الوطني".