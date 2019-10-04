مبادرة غربال كرمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لالتزامها أحكام قانون الحق في الوصول إلى المعلومات

كرمت "مبادرة غربال" الهيئة الوطنية لشؤون المرأة من بين 17 إدارة عامة من أصل 140، التزمت أحكام قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وزودت المبادرة المعلومات المطلوبة ضمن المهلة المحددة في القانون والمتمثلة بـ15 يوما. وجرى هذا التكريم خلال حفل إطلاق "مبادرة غربال"، في المكتبة الوطنية - ​الصنائع​، تقريريها عن "الشفافية في ​الادارات العامة​" و"الادارات العامة ال​لبنان​ية - انفاق العام 2017"، تزامنا مع اليوم العالمي للوصول إلى المعلومات، بالتعاون مع مكتب وزير ​الدولة​ لشؤون التنمية الإدارية OMSAR وبدعم من المؤسسة الأوروبية من أجل الديموقراطية EED، ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية OECD، ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI، و​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​ - مكتب ​مكافحة الفساد​ وتعزيز النزاهة في ​الدول العربية​.

ومثلت ​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​ في حفل الإطلاق عضو المكتب التنفيذي وأمينة صندوق الهيئة المحامية هانية حمود، حيث تسلمت درعا تقديرية باسم الهيئة إلى جانب إدارات الدولة الـ16 التي تم تكريمها.

وكانت "مبادرة غربال" قد انطلقت عام 2018 لتعزيز الشفافية و​محاربة الفساد​ في القطاعين العام والخاص، وكان الهدف من تأسيسها أن تكون صلة وصل بين المواطن والمؤسسات العامة، وتحويل ​النقاش​ والخطاب السياسي في لبنان من نقاش مبني على عصبية وانتماء سياسي ومذهبي وطائفي، إلى نقاش مبني على معطيات وأرقام ووقائع".