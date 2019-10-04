مياه بيروت وجبل لبنان: قطع المياه عن مناطق تتغذى من خزان الجمهور بدءا من اليوم

اعلنت ​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​ "انه بسبب الصيانة الدورية على نبع الدلبة، ستضطر الى قطع المياه عن المناطق التي تتغذى من خزان الجمهور وهي: ​الحازمية​، ​الفياضية​، ​بعبدا​، الحدث، و​اللويزة​، ابتداء من صباح اليوم الجمعة في 4/10/2019 ولمدة 12 ساعة وتعاود بعدها التوزيع كالمعتاد". وطلبت المؤسسة من المشتركين اخذ العلم واتخاذ الاحتياطات اللازمة.



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