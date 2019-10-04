تدابير سير يوم الأحد بمناسبة "المهرجان الثاني لذوي الاحتياجات الخاصّة"

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "برعاية رئيس مجلس ​سعد الحريري​، يُقام يوم الأحد 6/10/2019، "المهرجان الثاني لذوي الاحتياجات الخاصّة" تحت عنوان: "شعلة الأمل"،"FLAME OF HOPE 2" ، وذلك عند مدخل "سي سايد"_ ​بيروت​ (​البيال​ سابقاً).

الساعة 10.00 من التاريخ المذكور، سيتجمّع المشاركون أمام ​بيت الوسط​، حيثُ سيسلّمهم الرئيس الحريري _أو من ينوب عنه_ الشعلة لإيصالها إلى مكان إقامة المهرجان، سالكين طريق باب إدريس – شارع ​اللواء​ الشهيد ​فرنسوا الحاج​ – مروراً بالتقاطع أمام فندق "فور سيزن" - وصولاً إلى مكان الإحتفال. وسيواكب الشعلة درّاجان من قوى الأمن الداخلي، وعدد من العدّائين من ذوي الاحتياجات الخاصة، سيارات من الطراز القديم، ودراجات آلية وهوائيّة. وبعد وصول الشّعلة، ستنطلق عدّة أنشطة رياضيّة، تستمرّ لغاية السّاعة 21:00، لذلك سيتم منع المرور على المسلك المذكور، خلال فترة نقل الشعلة، وتحويل السير إلى الطرقات المجاورة".