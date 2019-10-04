اكدت جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت ان "جميع المساجد التابعة لها هي خاضعة للإدارة المركزية في الجمعية وليس هناك ما يسمى بلجنة مسؤولة عن أي مسجد من مساجد المقاصد في بيروت والمناطق".
وفي بيان لها، حذرت المواطنين والمؤمنين والمصلين من "الوقوع في المساعدات والتبرعات المطلوبة باسم لجنة المسجد لان المقاصد لم تكلف أي لجنة بمثل هذه الأعمال وجمعية المقاصد لها من العلاقات والاتصالات ما يغنيها عن وجود مثل هذه اللجان التي لم يعد لها وجود منذ العديد من السنوات، وكل من يتورط بالدفع او المساعدة ليس له أي حق على جمعية المقاصد التي سوف تلاحق قانونا كل من يدعي طلب التبرعات والمساعدات للمساجد التابعة لها، لذا وجب التنبيه".
كانت هذه تفاصيل خبر المقاصد الخيرية الإسلامية: جميع المساجد التابعة لنا خاضعة للإدارة المركزية بالجمعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.