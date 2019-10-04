المقاصد الخيرية الإسلامية: جميع المساجد التابعة لنا خاضعة للإدارة المركزية بالجمعية

اكدت ​جمعية المقاصد​ الخيرية الإسلامية في ​بيروت​ ان "جميع المساجد التابعة لها هي خاضعة للإدارة المركزية في الجمعية وليس هناك ما يسمى بلجنة مسؤولة عن أي مسجد من مساجد المقاصد في بيروت والمناطق".

وفي بيان لها، حذرت المواطنين والمؤمنين والمصلين من "الوقوع في المساعدات والتبرعات المطلوبة باسم لجنة المسجد لان المقاصد لم تكلف أي لجنة بمثل هذه الأعمال وجمعية المقاصد لها من العلاقات والاتصالات ما يغنيها عن وجود مثل هذه اللجان التي لم يعد لها وجود منذ العديد من السنوات، وكل من يتورط بالدفع او المساعدة ليس له أي حق على جمعية المقاصد التي سوف تلاحق قانونا كل من يدعي طلب التبرعات والمساعدات للمساجد التابعة لها، لذا وجب التنبيه".