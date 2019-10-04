أرسلان عرض آخر المستجدات مع زاسيبكين

التقى رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال أرسلان​ في دارته في خلدة، ​السفير الروسي​ ألكسندر زاسيبكين، بحضور عضو المجلس السياسي في الحزب ومسؤول الملف الروسي محمّد المهتار، وجرى عرض لآخر المستجدات السياسية محلياً وإقليمياً.

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