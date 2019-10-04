حذر الشيخ صهيب حبلي من خطورة الوضع الاقتصادي والمالي المتفلت، حيث لا يزال التلاعب بسعر صرف الدولار مستمراً، على الرغم من صدور قرارات عن حاكم مصرف لبنان من شأنها أن تمنع أي محاولة للتلاعب بالإستقرار المالي، وهذا ما يستدعي من الجهات المعنية القيام بالإجراءات اللازمة لملاحقة ومحاسبة المخالفين، من أجل وضع حد للفلتان الحاصل مالياً وإقتصادياً.
ودعا الشيخ حبلي في موقفه الأسبوعي بعد خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد إبراهيم في صيدا، الى التنبه لما يحاك من مؤامرة لضرب الإستقرار في البلدان العربية تحت ستار الأزمات المعيشية والاقتصادية، وخير دليل على ذلك اندلاع التحركات في العراق والتي أدت الى سقوط عدد من الضحايا من المدنيين والقوى الأمنية، ولفت الشيخ حبلي الى أن الأيادي الخارجية للعبث بأمن وإستقرار العراق باتت واضحة، في ظل المواقف الأميركية التي تندرج في سياق العمل على تأجيج الفتنة بين العراقيين.
وختم الشيخ حبلي منوهاً بعودة دفعة جديدة من النازحين السوريين الى بلدة القصير، ودعا الى إستكمال هذه الخطوة من خلال التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية، لا سيما بعد اعادة فتح معبر البوكمال بين سوريا والعراق، ما يفتح المجال أمام تصريف الانتاج اللبناني في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ حبلي دعا للتنبه من مؤامرة ضرب الإستقرار تحت ستار الأزمات المعيشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.