حرب: من المؤسف أن تحدّد بعض الجهات السياسية للسلطة القضائية حدود صلاحياتها

اعتبر النائب والوزير السابق ​بطرس حرب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "من المؤسف أن تحدّد بعض الجهات والمقامات السياسية للسلطة القضائية حدود صلاحياتها في الزمان والأشخاص والجرائم وان تبعد مجرى التحقيقات عن مرتكبين وفاسدين وأن تحاول تصفية الحسابات السياسية على حساب العدالة والقانون"، مؤكداً أن "ثقتنا ب​القضاء​ لن تهتز فهو الفاصل بين ​العدل​ والتجنّي".

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