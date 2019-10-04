أعلنت نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في بيان أنه "على الرغم من صدور التعميم رقم 530 عن حاكمية مصرف لبنان، ما زالت عوائق تؤثر سلبا على قطاع المحروقات، ولاسيما وان محطات بيع المحروقات في لبنان ملزمة ببيع المشتقات النفطية بالليرة اللبنانية، وبتسديد ثمنها الى الشركات المستوردة بالدولار الاميركي لانه لم يبت بالآلية بين المصارف والمصرف المركزي حتى هذه الساعة، والذي بات يكلف اصحاب المحطات اعباء كبيرة ويحملهم خسائر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".
ولفتت الى أن "الشركات والنقابات المعنية بالقطاع النفطي، اجرت سلسلة من الاتصالات مع كل المسؤولين المعنيين لمعالجة هذه المشكلة بما ينعكس ايجابا على جميع العاملين بهذا القطاع، ولغاية اليوم وبالرغم من الوعود الكثيرة التي اعطيت للقطاع بحلول توشك على الظهور قريبا، وبتنا قلقين من تأخر هذه الحلول، ولم يعد بامكاننا الاستمرار بتحمل الخسائر المالية التي بدأت تؤثر على ملاءة مؤسساتنا"، مناشدة جميع المسؤولين المعنيين "لاتخاذ الخطوات العملية لتأمين حقوق جميع العاملين بهذا القطاع فورا وبالسرعة القصوى، على ان لا تتجاوز المهلة نهار الاثنين القادم".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة أصحاب الصهاريج: لخطوات عملية لتأمين حقوق العاملين في القطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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