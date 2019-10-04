شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم البرلمان: حزمة تشريعية جديدة لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصرى بدور الانعقاد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن ستناقش حزمة تشريعية جديدة لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصرى التى بدأتها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأطلقتها بمشروع تطوير التعليم.

وأشار هاشم إلى أن اللجنة ستعقد، اجتماعا يوم الإثنين المُقبل لاستعراض مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد العادى الخامس.

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وأضاف ان اللجنة ستنعقد يوم الثلاثاء لمناقشة عدد من التقارير وهى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكاتب لجان الصناعة والشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "المترولوجيا".

بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبى لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها الثانى يوم الثلاثاء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.