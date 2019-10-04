احتجاجات العراق.. 35 قتيلا والأمن يستمر في مواجهة المتظاهرين بالرصاص

أفاد مصدر طبي عراقي، اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات المتواصلة في البلاد إلى 35 قتيلاً، منذ الثلاثاء الماضي.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه للأناضول، أن الاحتجاجات خلفت أيضا 2433 جريحاً، منذ بدئها في يوم الثلاثاء الماضي، وإلى غاية، مساء أمس الخميس.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الغالبية الساحقة من الضحايا من المحتجين، لكن لم يتسن له تحديد أرقام مفصلة بهذا الشأن.
وفي السياق ذاته، واصلت السلطات استعمال العنف في مواجهة المتظاهرين، إذ أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم، أن قوات الأمن العراقية أطلقت النار مجددا على محتجين في بغداد.
وكسر المتظاهرون، الغاضبون، حظر التجوال، الذي فرضته الحكومة، منذ أمس، في بغداد، وعدد من محافظات الجنوب.
وبدأت موجة الاحتجاجات العنيفة، يوم الثلاثاء الماضي، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل، ومحاربة الفساد، لكن الكثير من المحتجين يطالبون الآن بإسقاط الحكومة، بعد سقوط 35 قتيلا، و2433 جريحا.
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