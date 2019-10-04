أحمد شوقي على متن دراجة الشرطة.. ويعلن غناءه النشيد الرسمي للأمن الوطني – فيديو

يحضر الفنان أحمد شوقي مفاجأة، وهي “نشيد رسمي للأمن الوطني”، وكشف ذلك، ليلة أمس الخميس، بمناسبة زيارته تظاهرة الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المقامة في مدينة طنجة.

وصرح شوقي لـ”اليوم24” أنه سعيد بزيارة الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، واعتبرها فرصة لتعزيز العلاقة بين الأمن، والمواطن.

وقام أحمد شوقي بجولة على متن دراجة للشرطة من الحجم الكبير خلف رجل أمن يقودها، وألقى التحية على الجمهور الحاضر للفقرة الغنائية، التي قدمها.

وتستمر الدورة السنوية الثالثة للأبواب المفتوحة للأمن الوطني، التي تحتضنها ساحة مالاباطا في مدينة طنجة إلى غاية، يوم الأحد المقبل.