دوري اتحاد شمال إفريقيا.. المنتخب النسوي يهزم نظيره البوركينابي

تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، لأقل من 20 سنة، على نظيره بوركينافاسو، بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الجولة من دوري اتحاد شمال إفريقيا، الذي تجرى أطواره في مدينة طنجة.
وافتتحت النخبة الوطنية حصة التسجيل، بعد مرور عشر دقائق على ضربة بداية المباراة، التي أقيمت بالقرية الرياضية، في طنجة، وقادتها الحكم الجزائرية لمياء عثمان، بواسطة زبيدة البسطالي، قبل أن تعدل سطيلا ألودي الكفة للبوركينابيات مع حلول الدقيقة 25، بينما تكفلت ضحى أحمامو بتوقيع الهدف الثاني، والفوز للمنتخب الوطني عند الدقيقة 47.
وتصطدم “لبؤات الأطلس” في ثاني مبارياتهن بدوري اتحاد شمال إفريقيا، بالمنتخب الجزائري، غدا السبت، في القرية الرياضية في عاصمة الشمال، حيث تسعى العناصر الوطنية إلى تحقيق فوزها الثاني تواليا.
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