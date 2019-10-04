بعد الفوز.. بعثة الرجاء في المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة -صور

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وصلت بعثة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، صباح اليوم الجمعة، إلى المسجد الأقصى المبارك، في القدس، وذلك لأداء صلاة الجمعة فيه.
وتداولت مجموعة من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو، للوفد الرجاوي، فور وصوله إلى القدس.
وكان الفريق الأخضر قد حل في الأراضي الفلسطينية، أول أمس الأربعاء، حيث خاض لقاء إياب الدور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، أمام مضيفه هلال القدس، أمس الخميس.
وحسم الرجاء المباراة لصالحه، بهدفين دون رد، تناوب على توقيعهما في الشوط الثاني، كل من فابريس نغوما، وأيوب ناناح، في المواجهة، التي احتضنها ملعب فيصل الحسيني.
وجدد بذلك النسور الخضر فوزهم على منافسهم، بعدما تغلبوا عليه ذهابا بهدف نظيف، أحرزه محسن متولي من ركلة جزاء على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس في الدارالبيضاء.
وينتظر الرجاء، بمعية الوداد، وأولمبيك آسفي، التعرف على منافسيهم في دور ربع النهائي، غدا السبت، بعد عملية سحب القرعة، التي تحتضنها العاصمة السعودية، الرياض.
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