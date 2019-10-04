محمد إمام ونجوم مصريون في المغرب لحضور عرض فيلمهم

قرر طاقم الفيلم السينمائي المصري “ليلة هنا وسرور”، الذي يؤدي بطولته النجمان محمد إمام، وياسمين صبري، عرضه، لأول مرة، في المغرب بحضور نجومه، في عيد الفطر المقبل.

وتحتضن سينما ميغاراما في الدارالبيضاء، العرض الأول للفيلم في المغرب “ليلة هنا وسرور”، بحضور العديد من الشخصيات الدبلوماسية، والفنية، والثقافية.

وإلى جانب ميغاراما الدارالبيضاء، ينطلق عرض الفيلم في مغاراما فاس، وطنجة، ومراكش.

وأشرف على إخراج الفيلم المخرج حسين المنباوي، وألف قصته كل من مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، ويشارك فيه نجوم التمثيل في مصر، والعالم العربي، منهم محمد عادل إمام، وياسمين صبري، وفاروق الفيشاوي، وبيومي فؤاد، ورحاب الجمل، ومحمد سلام، وأحمد فهمي، والبطل الأولمبي في رياضة المصارعة كرم جابر.

الفيلم يمزج بين الأكشن الكوميدية، ويجسد فيه الفنان محمد إمام دور ضابط مخابرات مصري، يتنكر في شخصية رجل أعمال، ويقع في حب فتاة، وذلك أثناء توليه مهمة خطيرة في مواجهة إحدى العصابات الإجرامية الكبيرة.